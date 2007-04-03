Мел Би родила Эдди Мерфи 7-го ребенка

Бывшая участница группы Spice Girls Мел Би родила девочку. В понедельник в 17:30 звезда была доставлена в клинику в калифорнийском городе Санта Моника после того, как у нее отошли воды, сообщает The Sun. Девочка, имя которой пока не дали, родилась за полночь. "Ребенок совершенно здоров. Мать и ребенок сейчас отдыхают. Имя еще не выбрали, и ее пока называют "малышка Браун", - сообщила представительница певицы. У Мел Би (настоящее имя - Мелани Браун) уже есть восьмилетняя дочка по имени Феникс Ши от бывшего мужа Джимми Галзара. Теперь после рождения ребенка Мелани предстоит судебная тяжба с актером Эдди Мерфи, который, как она утверждает, является отцом девочки. Сам Мерфи свое отцовство оспаривает и требует провести тест ДНК. Мел Би и Эдди Мерфи начали встречаться в июне 2006 года, спустя всего два месяца после того, как Мерфи развелся со своей женой Николь. Роман Эдди и Мелани развивался стремительно, и актер даже познакомил своих пятерых детей с Феникс Ши. В сентябре Мерфи объявил о своих сильных чувствах к Мел, сказав, что он безумно ее любит. Мел тоже была счастлива и строила планы скорого замужества, поскольку была уже беременна. Однако перед Рождеством Эдди объявил, что их отношениям пришел конец. Он потребовал провести анализ ДНК. Если его отцовство подтвердится, то девочка станет седьмым ребенком короля комедии. 13-летний брак Эдди Мерфи с 38-летней фотомоделью Николь Митчелл закончился только летом прошлого года. У актера пятеро детей от этого брака и сын, рожденный от предыдущих отношений. Между тем Мел Би, которая заявляет, что сомневаться в отцовстве Мерфи не приходится, наняла успешного голливудского адвоката Дона Энглема для представления своих интересов. В свое время этот адвокат представлял певицу Шер, группы Fleetwood Mac и Meatloaf. "Мел не собирается позволять Эдди вытирать об себя ноги, и это отразилось на выборе адвоката. Она хочет ударить его по самому больному месту - по карману", - сообщил близкий к Мел источник. - Если она докажет, что Мерфи - отец ее ребенка, то запросит 15 тысяч долларов в месяц пожизненных алиментов".