Создатели «Красоты по-американски» воссоединились ради Чехова

Режиссер Сэм Мендес (Sam Mendes) будет работать вместе с Кевином Спейси (Kevin Spacey) в лондонском театре "Олд Вик", где дуэт, прославившийся фильмом "Красота по-американски" ("American Beauty", 1999), планирует ставить пьесы Чехова и Шекспира. В 2008 году появятся спектакли "Гамлет" и "Буря", а в 2009-м - "Зимняя сказка" и "Вишневый сад", сообщает BBC News. Постановки "Олд Вика" будут показываться не только в Лондоне, но и в Нью-Йорке - в центре искусств Brooklyn Academy of Music. Таковы условия совместного театрального проекта The Bridge Project, который и возглавил Сэм Мендес. Помимо Великобритании и США спектакли будут выезжать на гастроли в один из европейских городов. Известно, что первым их примет миланский театр "Пикколо Театро" (в 2008-м). Мендес задействует в "Зимней сказке" и "Вишневом саду" британского актера Саймона Рассела Била (Simon Russell Beale): ему предстоит играть Леонта в драме Шекспира и Лопахина в комедии Чехова. Гамлета и Просперо в двух других постановках Шекспира исполнит Стивен Диллэйн (Stephen Dillane). С обоими актерами Мендес работал в пору работы в лондонском театре "Донмар Уэрхаус". Кевин Спейси, двукратный обладатель премии "Оскар", является художественным руководителем театра "Олд Вик" с 2003 года.