Скоро Бритни не понадобятся парики

Ее собственные волосы растут неумолимо быстро, а потому скоро мы увидим Бритни без шляп и париков. Большинство звезд Голливуда болеют за одну и ту же баскетбольную команду - Lakers, и Бритни (Britney Spears) не исключение. Радует тот факт, что недавно вышедшая из реабилитационного центра певица немного разонообразила свои частые визиты в ночные клубы, периодическим посещением спортивных мероприятий. Правда эта игра не обошлась без потерь, Бритни вышла из здания с разодранным до крови пальцем левой руки. На одной из фото видно, как сильно переживала певица за баскетбольную команду, и вот результат - расковыряла палец. Напомним, что после выхода из реабилитационного центра Бритни планирует скорое выступление с танцевальной группой Pussycat Dolls. Известная хореограф, Робин Антин (Robin Antin), высказала свое мнение касательно желания Бритни Спирс :"Мы взволнованы, что Бритни согласилась вступить в ряды Pussycat Dolls. Она столь талантлива, что ее участие в наших шоу выведет нас на несколько иной уровень. К тому же, думаю, не надо рассказывать о чудодейственном влиянии танцев на израненную душу. Бритни, как никто другой, сможет немного отвлечься и восстановить силы. Положительные эмоции от танцев – это то, что ей сейчас нужно!"