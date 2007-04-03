Скарлетт Йоханссон показала свою шикарную грудь!

Популярная актриса Скарлетт Йоханссон, не стесняясь обнажила свою грудь! На днях она была замечена в шокирующе откровенном платье. Известная актриса Скарлетт Йоханссон, которую в Голливуде почитают за самую сексуальную из нынешних звезд экрана, никогда не стеснялась своих форм - пишет cinema.km.ru. А своей грудью Скарлетт беззастенчиво и интригует мужчин направо и налево. Йоханссон даже обмолвилась, что называет свою грудь просто «мои девочки». На днях Скарлетт великодушно предоставила публике лицезреть своих «девочек» под другим углом. Надев элегантное черное вечернее платье без традиционного для актрисы глубокого декольте, Скарлетт тем не менее умудрилась продемонстрировать свою грудь общественности. Дело в том, что грудь была видна не в анфас, а в «профиль». Ценители тут же обратили внимание, ведь ранее актриса не радовала публику подобными ракурсами и откровенностью.