Взломщики разграбили дом гитариста Duran Duran

Грабители вломились в дом гитариста известной группы Duran Duran Джона Тейлора, сообщает сайт TMZ.com. Как рассказали в полиции, расположенный в Голливуде дом Тейлора был разграблен вечером в понедельник. Пропали некоторые вещи, в том числе личный сейф музыканта. Сам Тейлор в настоящее время находится в Англии вместе с семьей. Следы взлома обнаружила прислуга музыканта. На место происшествия немедленно прибыли представители полиции Лос-Анджелеса, а также сотрудники специально созданного в прошлом году Отдела по борьбе со взломами. "Сейчас идет снятие отпечатков пальцев и осмотр места происшествия" - сообщили полицейские. 46-летний Тейлор является одним из основателей группы Duran Duran, которая была чрезвычайно популярна в 80-е годы. Он играл в группе с момента создания в 1978 году до 1997 года, когда решил начать сольную карьеру. В 2001 группа воссоединилась в первоначальном составе из пяти человек.