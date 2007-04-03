Бейонс мечтает стать Тиной Тернер

Вчера на утреннем шоу Today, певица призналась, что сделает все, чтобы хоть как-то приблизиться к легендарной Тине Тернер. Именно сегодня в мире музыки случится нечто грандиозное - состоится выход музыкальной антологии Бейонс (Beyonce). К новой версии альбома B'Day прибавилось пять совершенно новых песен и двенадцать клипов. Стоит заметить, что сразу же после выступления Бейонс на телевизионном шоу Today, СМИ больше говорили не о ее вокальных способностях, а об ее ярко-розовой помаде и о неверно приклеенном парике. Возможно причиной казуса с париком были достаточно подвижные танцы во время выступления Бейонс. Напомним, что это уже не первый казус - на одном из теле-шоу Бейонс Ноулс уже появлялась со смещенным париком. Что же с волосами у исполнительницы, если она, будучи еще молодой, прибегает к использованию искусственных волос? Или она действительно желает быть похожей на Тину Тернер, с ее шикарной копной волос.