Родители Волковой не позволят Парвизу удочерить внучку

Пока пресса смакует подробности мифической свадьбы Юли Волковой и ее бойфренда Парвиза Ясинова, картина более-менее начинает проясняться. Как узнал «Шоу-бизнес.Ру» из достоверных источников, накануне отлета в США Юля сама была уже не рада этой поднявшейся шумихе. Больше всего от этого скандального «бракосочетания» пострадали, конечно, родители «татушки» Олег и Лариса Волковы. На них обрушился шквал звонков от друзей и родных, которых они пытались успокоить. В телефонных разговорах Олег Викторович уверял, что дочка вовсе не приняла ислам и остается православной, и никто не позволит Парвизу удочерить Вику. На семейном совете глава семьи Волковых дал четко понять Юле, что Вика останется под опекой бабушки и дедушки. Ни о каком удочерении Парвизом и речи быть не может. Этот серьезный разговор состоялся накануне отлета Юли в Лос-Анджелес. Но на этом инцидент не был исчерпан. Волковы дали понять дочке, что появление ее новоявленного жениха крайне нежелательно в их доме, что в Полесском проезде. Против удочерения Вики выступил и отец девочки - бывший бойфренд «татушки» Павел Сидоров. Так что Парвизу не удастся удочерить дочку подружки! Но это не мешает парочке задуматься о совместном ребенке. Вот только захочет ли Юля вновь на полтора года уйти со сцены?