Дима Билан вернется из Америки и ответит Ковригиной

Менеджмент Димы Билана пока не собирается комментировать заявления бывшей жены Юрия Айзеншписа Елены Ковригиной и адвоката Павла Астахова относительно того, что права на артиста переданы компании «Союзконцерт». Официальное заявление Димы и его нынешних продюсеров, скорее всего, будет оглашено на специально созванной пресс-конференции, сообщает Intermedia. 7 апреля г-н Билан возвращается из Америки, где работает над треками для своего англоязычного альбома: после этой даты будет решено, когда и где проводить пресс-конференцию.