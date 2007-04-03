Ева Польна одевает мужчин

7 апреля в рамках проекта Russian Fasion WeekK торговая марка Bodyboy by Ева Польна представит новую мужскую коллекцию сезона. Название коллекции "Mama Roma" родилось у дизайнеров неслучайно - летом 2006 года Ева Польна посетила "вечный город". - Поездка в самое сердце исторического, архитектурного и культурного наследия Европы -город Рим не может оставить равнодушным никого, а уж творческого человека тем более, - рассказывает Ева Польна. -Ни для кого не секрет, что Италия - центр мировой моды и дизайна. Но мода эта особенно солнечная, радостная и энергичная. Нам, жителям средней полосы всего этого очень не хватает. Мне захотелось увезти с собой частицу этой энергетики, чтобы сделать будни жителей мегаполисов ярче!"