СРОЧНО! Чебурашку вернут на родину

Часть коллекции студии "Союзмультфильм", в своё время проданная американской компании "Films by Jove" (FBJ), в скором времени может вернуться в Россию. Во вторник в некоторых СМИ появился ряд сообщений о том, что совладелец Films By Jove, живущий в США актер Олег Видов, намеревается продать принадлежащие компании права на прокат некоторых советских мультфильмов российскому частному лицу. Речь, по словам источника, идет о приобретении у американских правообладателей части "золотого фонда" студии "Союзмультфильм" – всемирно известных работ советских аниматоров в объёме 80 часов, отреставрированных в Голливуде и собранных в тематические циклы. Среди шедевров, в частности, ленты "Снежная королева", "Аленький цветочек", "Маугли", "Конек-Горбунок", "Сказка о царе Салтане", "История одного преступления", мультфильмы о Чебурашке, передает радио "Культура". Как стало известно из адвокатских кругов, переговоры между владельцами компании Джоан Борстен и Олегом Видовым и неназванным российским предпринимателем идут уже несколько месяцев. При этом имя потенциального покупателя не называется, но сообщается, что это известный в России предприниматель. Совладелец "Films by Jove" Олег Видов, к которому ИТАР-ТАСС обратился за комментариями, подтвердил факт переговоров, но также отказался сообщить их детали и имя возможного покупателя коллекции. Теперь директор фильмофонда киностудии "Союзмультфильм" Эрнст Рахимов ждет разъяснений от американской Films By Jove в связи с этими переговорами. "Мы еще не знаем, что это за русский предприниматель, который хочет купить коллекцию. Сейчас мы пишем письмо (в Films By Jove), чтобы получить разъяснения", - сказал РИА "Новости" Рахимов. Директор подчеркнул, что "в любом случае, они не имеют права на продажу". В свою очередь, гендиректор ООО "Союзмультфильм VGV" Лариса Выборгова считает, что самым главным в данной ситуации является возможность студии получить право проката мультфильмов по всему миру. "Я не считаю криминалом то, что Видов купил коллекцию и что-то даже отреставрировал. К нам могут вернуться права показа на весь мир от собственного имени. Если Видов с этой целью возвращает мультфильмы, то это здорово", - сказала Выборгова. Однако она не исключает, что "человек, купивший их, может нас ограничивать и самостоятельно иметь что-то с этого". В 1992 году американская компания заключила контракт со студией "Союзмультфильм". По условиям контракта FBJ были переданы права на коммерческое использование коллекции студии (в том числе мультфильмы "Ежик в тумане", "Снежная королева", "Аленький цветочек", "Маугли") за пределами бывшего СССР сроком на 10 лет с правом продления на 30 лет. В 1994 году в обмен на возврат большей части коллекции, тогда из 360 часов анимации FBJ вернула 280, срок действия контракта увеличили до 30 лет. В 1994 году студия получила часть коллекции обратно. Сейчас Films by Jove принадлежат права на 547 картин продолжительностью около 80 часов. В 1999 году в соответствии с нормами российского законодательства "Союзмультфильм" из арендного предприятия был преобразован в ОАО. Через несколько месяцев государство в лице министерства культуры инициировало создание Федерального государственного унитарного предприятия "Союзмультфильм", объявив его правопреемником одноименной кинокомпании советского периода с передачей ему всех прав на ее наследие. Ранее различные суды в России подтвердили, что права на некоторые мультфильмы принадлежат FBJ, однако в декабре 2001 года Высший арбитражный суд отменил все предшествовавшие решения судов низшей инстанции.