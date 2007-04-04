Ани Лорак посетила детский приют

31 марта, следующий день после успешного концерта в Одессе, Ани Лорак посвятила детям-сиротам из одесского приюта №1. Погрузив в машину специально привезенные из Киева подарки, команда Ани и сама певица отправились на улицу Валентины Терешковой, где в помещении бывшего детского садика разместился приют. Встретила долгожданную гостью директор Татьяна Александровна Жадан. В первую очередь Ани провели в группу самых маленьких. У них только начиналось время полдника. Детки сразу растерялись, увидев певицу. Воспитательница сказала, что они готовились к встрече, учили стихи, но сейчас что-то застеснялись. А Каролина просто поздоровалась со всеми, улыбнулась и начала общаться. Вместе они читали стишки, а за то, что детки так дружно и слаженно это делали, Каролина подписала и раздала каждому по детской книжке «Как стать принцессой». После первой группы настал черед второй, где детки были уже постарше. Ани села с ними за стол и стала расспрашивать их про то, как они отдыхают, как проводят праздники. Ребята делились мечтами и Ани выпила компоту за то чтобы все-все эти мечты сбылись. Она рассказала о том, что сама росла в интернате, поэтому может представить как тяжело им сейчас приходится без родительского тепла и заботы. Одна из девочек подарила Каролине красивое ожерелье и серьги из бисера, которые сделала своими руками. Детки наперебой стали рассказывать как они любят песни Ани Лорак, как поют их под караоке и Ани предложила спеть всем вместе просто за столом песню «Розкажи…». Детки второй группы тоже не остались без подарков: это были книжки, открытки, и большой автограф на плакате. Потом было сделано фото на память с Татьяной Александровной в ее кабинете, ответы на вопросы журналистов во дворике приюта… Уютная, трогательная атмосфера встречи, искренние улыбки и застенчивые детские глаза, подарки и пожелания - атрибуты настоящего праздника, домашнего, теплого. Праздника, дарящего надежду на то, что все будет хорошо и судьбы деток из одесского приюта №1 сложатся в красивую разноцветную мозаику счастья и благополучия. По материалам сайта певицы.