УЖАС! Гитарист Rolling Stones мешал прах отца с кокаином (Безумные подробности)

Гитарист британской рок-группы Rolling Stones Кит Ричардс признался в интервью New Musical Express, что ему однажды довелось вдохнуть смешанный с кокаином прах покойного отца. "Он был кремирован и я не мог удержаться от того, чтобы немножко не занюхнуть его", - сказал музыкант. Понюшка "хорошо пошла", сказал Ричардс, - "и я все еще жив". Отец музыканта Берт Ричардс умер в 2002 году в возрасте 84 лет. Издание отмечает, что пристрастие к наркотикам Ричардса и других членов Rolling Stones стало широко известным почти сразу же после обретения музыкантами статуса рок-звезд в середине 60-х годов прошлого века.