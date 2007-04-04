Бритни Спирс будет платить алименты мужу

Мисс Безвкусие и Безобразие, мать двоих детей и по совместительству поп-певица Бритни Спирс милостиво уступила своему бывшему мужу миллион долларов в качестве компенсации за "бесцельно прожитые годы". На этом фоне примечательно отметить, что финансовое издание Forbes, ведающее состоянием дел богачей и мировых знаменитостей оценивает состояние Бритни Спирс в сто миллионов долларов. Напомним, на прошлой неделе скандальные супруги подписали соглашение, касающееся их бракоразводного процесса. После пятичасовых переговоров в Лос-Анджелесе в присутствии адвокатов бывшие муж и жена Спирс и Федерлайн поставили свои подписи под "контрактом, регулирующим основные моменты их развода". Ключевые моменты, подписанного парой договора основываны на брачном контракте, который они заключили до свадьбы, состоявшейся в сентябре 2004 года. Спирс и Федерлайн полюбовно урегулировали вопросы опеки над своими двумя детьми, 18-месячным Шоном Престоном и 6-месячным Джейденом Джеймсом. Как сообщается, мальчики будут жить с Бритни, однако Кевин имеет право посещать их в любой удобный момент. Соглашение должно быть одобрено лос-анджелесским судом до того, как брак звездной пары будет окончательно расторгнут. Напомним, когда Бритни подала на развод 7 ноября 2006 года, в качестве причины она указала уже давно поднадоевшие всем "неразрешимые противоречия". Спирс претендовала на полную опеку над детьми с правом Кевина навещать их в установленные дни. Однако Федерлайн буквально на следующий день обратился в суд с требованием полной опеки Джейденом Джеймсом и Шоном Престоном. Кроме того, Кевин потребовал от бывшей жены алиментов и единовременного пособия, которые в итоге ему удалось получить.