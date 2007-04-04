Солист «Смысловых галлюцинаций» застрял в лифте

Лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец едва не опоздал на концерт, застряв в лифте собственного дома. Буба зашел в лифт и нажал на кнопку первого этажа. Кабина тронулась вниз, но спустя несколько секунд резко остановилась между восьмым и девятым этажами. - Я какое-то время надеялся, что это временная заминка и лифт вот-вот поедет, - говорит "ТД" музыкант. - Но время шло, а кабина ни с места! Телефоны лифтеров, указанные на стене кабины, оказались устаревшими, и Буба в спешке начал обзванивать знакомых, чтобы выяснить номер диспетчера. Лифтеры появились лишь через полтора часа. Однако запустить кабину они не смогли. Тогда монтеры раздвинули двери лифта и вызволили рокера, который стремглав побежал вниз ловить такси, чтобы успеть на концерт.