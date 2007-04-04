На концерт Меладзе никто не пришел

Валерия Меладзе разыграл его концертный директор во время недавнего киевского концерта. Незаметно переведя часы на два часа вперед, молодой человек стал поторапливать артиста с выходом на сцену. - Я настроился и пошел на сцену. А сам еще про себя отметил: странно, как тихо, с каким терпением меня люди ждут!.. – рассказывает "ТД" Меладзе. - Поднимаюсь на сцену, загораются софиты, и я вижу, что зал совершенно пустой! Нет ни одного человека! Шутка, которая, казалось бы, пройдет с любым «фабрикантом», но не с таким серьезным артистом, однако даже понравилась Валерию. Через два часа он, смеясь, оглядывал зал, в котором яблоку негде было упасть.