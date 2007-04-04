Земфира устроила драку в аэропорту

Земфира в очередной раз подтвердила репутацию своего прозвища «девочки-скандала». На этот раз госпожа Рамазанова бросилась с кулаками в аэропорту Шереметьево-2 на свою бывшую приятельницу и клипмейкера Ирину Миронову. Распираемая ненавистью, певица обозвала режиссера и ее мужа, сатирика Михаила Грушевского, «семейством клоунов». Пассажиры рейса Лондон - Москва стали свидетелями жуткого скандала, который развернулся между Земфирой и ее бывшей приятельницей Ириной Мироновой. Как выяснилось позже, обе летели одним рейсом, однако на борту самолета, к счастью, друг друга не видели. И слава богу, а то неизвестно, чем бы все это закончилось, разразись весь этот скандал в воздухе, пишет газета «Жизнь». Напомним, что Ирина в свое время сняла, пожалуй, один из самых удачных клипов Земфиры на песню «Трафик». Рамазанова была в восторге от ролика и от того, как верно Миронова прочувствовала ее композицию. Ирина и Земфира стали общаться. Зема даже была гостьей на свадьбе Мироновой с Михаилом Грушевским. Певица часто звонила Ире и звала ее на концерты, в рестораны... Однако дружба не сложилась, а вскоре они и вовсе разругались. Причиной конфликта стала интрига, которую певица провела за спиной у Ирины. Земфира втайне от Мироновой переманила ее директора. Этот инцидент случился в тот момент, когда клипмейкер находилась в роддоме. А причиной скандала Рамазановой и Мироновой в аэропорту стала не так давно вышедшая в свет книжка Ирины «Жизнь по правилам съемки». В своей автобиографии Ира честно поведала о своих непростых взаимоотношениях с Земфирой. Не успела книжка Ирины появиться на прилавках магазинов, как Зема была уже в курсе всех моментов, касающихся именно ее персоны. По словам близких, певица пришла в ярость. Именно поэтому, заметив в одной с ней очереди к паспортному контролю Миронову, она набросилась на свою бывшую приятельницу с обвинениями. – Мы сначала не поняли, что это Земфира, – признался один из пассажиров рейса Лондон - Москва Евгений. – Стоит в очереди подросток и начинает себе что-то под нос бубнить про какую-то книжку и бездарных режиссеров. Подумали, что это какой-то городской сумасшедший, а потом, приглядевшись, рассмотрели, что это Земфира. Раскипятившись, Рамазанова начала бросаться на Миронову с кулаками. И только благодаря тому, что люди, стоявшие рядом, встали между ними, Земфиру удалось утихомирить. «Полный п...ц!» - сыпала ненормативной лексикой певица. Пришедший в себя от шока супруг Ирины Михаил Грушевский попытался вступиться за свою жену, однако и ему тоже досталось: «Я тебе сочувствую. Ты женился на змее!» – горячилась Зема. Было заметно, что Ирина пребывала в состоянии шока и не знала, как реагировать на выходки своей бывшей приятельницы. Сатирик поспешил увести супругу подальше. «Семейка клоунов!» – брызжа слюной, крикнула им вслед певица. «Что же, тогда прощайте, «трагическое одиночество», – парировал Грушевский. – Мы были в шоке, когда Зема набросилась на нас, – прокомментировал Михаил. – Это выглядело жутко - и комично одновременно. Мы с женой удивились, что Земфира прочитала ее книгу. Поняли это по ее крикам. Она кричала Ирине, что ей «мало за клипы платят, поэтому книжки писать стала», аж люди в очереди шарахались. Не понимаю, какие у нее могут быть претензии к моей супруге. Она все честно написала про их взаимоотношения.