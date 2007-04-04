Ксения Собчак предложила Баскову свои услуги

За время гастролей в США Николай Басков успел соскучиться по московской тусовке, но первый же выход артиста в свет закончился, не успев начаться. На премьеру голливудской драмы «Бобби» в кинотеатр «Октябрь» он не смог прийти вовремя, потому что... проспал. - Ну, опоздали мы, проспали, - оправдывался Коля перед друзьями, которые увидели его голосующим на Новом Арбате перед выходом из кинотеатра. - Приехали, а тут уже все. Мы после перелета из Америки еще не акклиматизировались, как-никак 9 часов разницы во времени. Не увидевшего разрекламированной картины Баскова (как утверждают видевшие, мало потерявшего) вызвалась спасать Ксения Собчак. Предложив Баскову и его супруге Светлане свои услуги по транспортировке в другое заведение, светская львица осталась довольна благородным поступком куда больше, чем фильмом, пишет "ТД". Главное, чего ждала Ксюша от этого вечера, – это лихое общение с героем фильма Кристианом Слейтером, который «свадебным генералом» присутствовал в «Октябре». Собчак с сожалением узнала от голливудской звезды, что он не выпил ни грамма за свой приезд в Москву и на этот раз изменять своим привычкам не собирается. Пока расстроенная Ксения спешила покинуть кинотеатр, заторопился на выход и певец Александр Буйнов – дома его ждала жена Алена, находящаяся на 9-м месяце беременности. - Аленушка у меня молодец, а я вот больше ее боюсь, - признался певец . - Мы правда не знаем, кто у нас родится, решили, что это должно быть сюрпризом.