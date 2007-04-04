Сын Пригожина вывел в свет невесту

Собственный день рождения муж и продюсер Валерии отметил в кругу самых близких людей, без вспышек фотокамер и софитов, в только что открывшемся самом модном ресторане Москвы. Вечеринка, начавшаяся по-семейному размеренно, закончилась феерическим шоу Николая Баскова. Поздравить именинника пришли телеведущие Юрий Николаев, Алексей Пиманов, певица Ирина Салтыкова, а уже далеко за полночь в ресторане появились Лариса Долина и Николай Басков. Лариса Александровна приехала на праздник прямиком с калужских гастролей, пишет газета «Твой день». - Вот это небывалая выдержка и уважение - после концерта в другом городе взять и приехать ночью на день рождения, - рассказал виновник торжества, которому Долина подарила красивое кожаное портмоне. – А то, что праздник не был похож на светское мероприятие, так это разумно: всего должно быть в меру, я хотел просто отдохнуть в кругу самых близких мне людей. Итальянский певец, обеспечивавший музыкальное сопровождение, размеренно пел, не привлекая особого внимания... Пока к нему не присоединился Николай Басков! - Я сегодня без презента, но сейчас буду петь вживую, будет горячо! Это дороже любого подарка! - предупредил Басков. Выступление Николая заставило взбодриться всех, кого начали было посещать мысли о том, что скоро утро и пора бы поспать. Коля так раззадорил публику и разошелся сам, что в один момент сам подошел к телефону «на ресепшен» ресторана и начал отвечать на звонки потенциальных посетителей. - Вот тебе и официальный вечер, - радовались сотрудники заведения, которые в начале праздника ходили по струночке, соблюдая правила этикета. Как человеку деловому, друзья подарили Иосифу машинки для счета денег (сразу четыре штуки!), как ценителю хорошего алкоголя - невероятное количество коньяка и виски, а как обладателю отменного чувства юмора – картину, где накачанный Пригожин разрывает огромного быка. Валерия подарила супругу часы. Неожиданный сюрприз преподнес Иосифу 17-летний сын Дмитрий, который незадолго до начала торжества поинтересовался, может ли он прийти вместе со своей девушкой, – в этот вечер Пригожин впервые познакомился с Диминой избранницей. – Хотел с утра отоспаться, но не удалось: дети не выдержали и попросили няню разбудить меня, – рассказал Иосиф в интервью газете «Жизни». – Говорят, ну-ка подними маму на руки. Я думаю, к чему это они клонят? Но, конечно, с легкостью поднял Валерию. И после этого дети вручили мне две восьмикилограммовые гантели с присказкой: «Чтобы ты был еще сильнее и всегда носил маму на руках!» Сама Валерия преподнесла Иосифу шикарные наручные часы из платины, которые именинник тут же надел и не снимал до самого вечера. В этот день Пригожин позволил себе немного расслабиться и на все деловые звонки отвечал: «У меня сегодня день рождения!» Утром он сыграл пару матчей с детьми в настольный хоккей, а потом отправился по магазинам и накупил им подарков.