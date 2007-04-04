Валерию домогается фанатка-лесбиянка (Cкандальные подробности)

Известная певица Валерия, чье имя крайне редко фигурирует в скандалах сексуального характера, подверглась атакам несовершеннолетней поклонницы нетрадиционной ориентации. Откровенные письма 17-летней Кристины, проживающей на Урале, пугают артистку своим содержанием: на тетрадных страницах вчерашняя школьница утверждает, что любит не только песни Валерии, но и ее саму – как женщину. Возможность сексуального контакта с кумиром также воспринимается автором писем всерьез. Причины для волнения у артистки имеются весомые: речь идет не столько о беспокойстве за неокрепшую психику Кристины, сколько за свою собственную безопасность – безопасность матери троих детей и примерной жены. Российский шоу-бизнес помнит много случаев, когда слишком изобретательные фанаты переходили от слов к делу, и в данном случае не исключен вариант, что девочка приедет в Москву и будет искать встреч со звездой, желая воплотить мечту в жизнь. Коллега Валерии по цеху Николай Басков, например, рассказал о том, что сумасшедшая почитательница Софии Михайловны Ротару, которая обещала навредить ее внучке, теперь «принялась» за него. И это не единичный случай, просто многие артисты переживают подобные истории в себе, не предавая их огласке. За свою жизнь Валерии не раз приходилось сталкиваться с выходками фанатов. Но в этом случае певицу сразил наповал возраст влюбленной барышни. Первой реакцией звезды было желание ответить девочке, объяснить, что вся жизнь еще впереди и наверняка ей скоро встретится достойный мужчина. Однако близкие Валерии в категоричной форме отговорили ее делать это, чтобы не ломать хрупкую психику фанатки до конца. - К сожалению, сексуальные отклонения в нашей стране сегодня считаются чуть ли не нормой, но я думаю, у этой девочки все будет замечательно и она наверняка выйдет замуж, - поделилась своим мнением Валерия с "ТД", которую полученное письмо заставило и призадуматься, и испугаться одновременно. Чтобы уберечь Валерию от потери нервных клеток и лишних переживаний, в офисе ей подобные письма стараются не показывать. Однако этот «крик души» мимо певицы не прошел - такие страсти коллеги посчитали нужным не скрывать от артистки, потому что надрывный тон автора послания мог предвещать любое развитие событий. Взвесив все за и против, Валерия решила оставить письмо без ответа. Хотя были случаи, когда звезда лично отвечала на письма поклонников, в которых читались мольбы о помощи, - но там речь не шла о предложении познакомиться поближе и вступить в сексуальный контакт! В жизни артиста бывает всякое, и, как женщине, Валерии очень не хочется разбивать сердце влюбленной фанатки. Но оставлять свой след в этой истории певице кажется абсурдным.