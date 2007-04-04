ШОК! Дочь Агутина и Варум слепнет

Анжелика Варум и Леонид Агутин всерьез обеспокоены здоровьем своей семилетней дочки Лизы. Дело в том, что у девочки ухудшается зрение. Певица водила дочку в офтальмологический центр в Майами. Американские доктора посоветовали Анжелике ограничить нагрузку на зрение, пишет газета «Жизнь». – Лиза просто не отходит от компьютера, – вздыхает Варум. – Она обожает играть во всякие «бродилки» да «стрелялки». Теперь мы разрешаем ей сидеть перед экраном не более чем 15 20 минут в день. Естественно, Лиза очень огорчилась. Но нам с Леней здоровье дочери важнее ее капризов...