«ВИА Гре» запретили секс в прямом смысле

После того как из-за беременности из группы ушла Ольга Корягина, Константин Меладзе и Дмитрий Костюк раз и навсегда решили для себя, что первым делом в контракте с новой солисткой введут пункт о том, что ей запрещается беременеть и выходить замуж в течение трех (либо пяти) лет. И раньше, до принятия крайних мер, жизнь девчонок в коллективе сахарной назвать нельзя было. На гастролях и выездных сборных концертах их держали строго под замком в гостинице. Шаг вправо и влево расценивался как «побег», пишет газета «Жизнь». - Однажды мы сидели с ребятами на балконе гостиницы, пиво пили, - рассказывает один из солистов Uma2rmaн Владимир Кристовский. - Слышим девичьи голоса за перегородкой. Заглянули, а там Вера с Альбиной в карты играют. Поздоровались с ними, стали к себе приглашать. А они заметно так погрустнели: «Не можем. Нас в номере закрывают: мы не имеем права выходить без сопровождения». Мы были реально в шоке. Такие красивые девчонки - и взаперти, как узницы, сидят... Всех девушек, которые сейчас приходят на кастинг в «ВИА Гру», предупреждают об этих жестких мерах. Продюсеры коллектива ежедневно просматривают от 20 до 50 девушек со всей Украины и России. Помимо вокальных данных, они должны обладать и презентабельной внешностью. Кстати, преимущество Костюк и Меладзе отдают украинским барышням. Однако подходящей кандидатуры так и не нашли. - Корягина очень хорошо нам подходила по вокальным данным, - говорит Дмитрий Костюк. - Да и подавать себя на сцене у нее в последнее время все лучше и лучше получалось. И вот надо же нас так подвести! А тем временем 20-летняя Ольга со своим женихом Андреем вовсю готовится к предстоящей свадьбе. Торжество назначено на конец апреля этого года, и девушка заблаговременно рассылает приглашения своим близким и друзьям. Откладывать торжество она не намерена из-за «интересного положения». Последний концерт в составе «ВИА Гры» Ольга Корягина даст 16 апреля. О ее возможном возвращении в группу после декретного отпуска (как это было в свое время с экс-солисткой Надей Грановской) продюсеры даже и не заикаются. Оля, как и некоторые предыдущие солистки «ВИА Гры», просто не прижилась в группе. Она не раз жаловалась на Альбину и Веру продюсерам, но добиться расположения девочек так и не смогла. Было заметно, что она держится особняком от Брежневой и Джанабаевой. Не раз она приезжала и уезжала с концертов на другой машине. Несмотря на сложные отношения, Ольга Корягина все-таки послала Вере и Альбине приглашения на свою свадьбу. Девушки дежурно отблагодарили ее за внимание, но ехать к ней на свадьбу категорически отказались. - Какая свадьба?! - округлила глаза Вера Брежнева. - У нас плотный график гастролей. Наши концерты запланированы не по дням, а по часам. Так что в эти дни мы не то что заболеть – умереть не можем! Я даже на день рождения собственной дочки вырваться не могу...