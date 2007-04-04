Охранники Сиенны Миллер напали на папарацци

Случилось это в тот момент, когда фотографы попытались заснять на фото тайную встречу актрисы с Пи Дидди. Первым из лондонского клуба выходил Дидди (Diddy), именно поэтому он был настроен дружественно по отношению к "торчащим" уже у клуба папарацци. По их обоюдной договоренности Сиенна вышла чуть позже, наивно полагая, что фотографы не воспримут их совместный ужин с Дидди, как нечто подозрительное. К тому же она понадеялась, что папарацци охотно последуют за магнатом хип-хопа, а не за ней. Но попытка сорвалась! Два телохранителя Сиенны (Sienna Miller), видимо сытые по горло изворотливостью папарацци, преградили путь одному из фотографов.Они подталкивали парня к тротуару, всячески насмехаясь над ним. Похоже, что актриса изначально запретила своим охранникам устраивать драку в каком бы то ни было случае. Тогда один из окружения Сиенны Миллер попробовал сбить с ног фотографа именно тогда, когда тот попытался приблизиться к Миллер, чтобы заснять ее лицо. Телохранители препятствовали папарацци до тех пор, пока актриса окончательно не скрылась в гостинице района Soho. Напомним, что это не первый случай, когда рэппера видят в компании Миллер. И всякий раз, когда эта парочка вместе - страдают папарацци. Только тогда (29.01.07) под объективы фотокамер попал известный рэппер Дидди (Diddy). Он тогда отвозил Сиенну домой с одной из вечеринок. На первый взгляд это достаточно невинное занятие, однако музыкант завидев папарацци отправил к ним своего телохранителя с целью изъятия фотопленки. Парочку видели веселящейся на фестивале Сандэнс (Sundance). Судя по всему в душе Сиенны Миллер поселился хаос, который мешает ей определиться с предпочтениями на любовном фронте. А Дидди следует вспомнить о своей подружке (Kim Porter), у которой совсем недавно родились близнецы.