«Серебро» поедет на Евровидение с родителями

Родители солистки группы «Серебро» Елены Темниковой, готовящейся представить Россию на конкурсе «Евровидение», очень переживают за психику дочери и собираются поехать поддержать ее в Хельсинки. О том, что дочь будет представлять Россию на «Евровидении», мама и папа узнали первыми. – Когда Лена позвонила и сказала, что едет на «Евровидение», мы с отцом чуть в обморок не упали! – рассказывает "ТД" мама Лены Татьяна Александровна. – Даже не верится, что нашу девочку покажут на всю Европу! Это очень большая ответственность, и мы боимся за нее. Все время Бога молим, чтобы не сглазить. И обязательно сами поедем в Финляндию, чтобы быть рядом с ней.