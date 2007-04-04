Юрий Антонов: Я не нападал на репортершу

— А нечего меня без разрешения снимать! — негодует Юрий Антонов, который недавно почти повторил ростовский “подвиг” Киркорова с Ириной Ароян. Между звездами и папарацци развернулись настоящие бои без правил. И если раньше знаменитости отделывались письменными кляузами и жалобами главе государства на дотошных журналистов, то теперь богема перешла в рукопашную. Во время гастролей в Саранске Антонов и его охрана силой отобрали фотоаппарат у местного корреспондента, о чем «Шоу-бизнес.Ру» писал вчера. Звезда — профессия сложная, вот у творческой элиты нервы и сдают — приходится силу применять. Юрий Михайлович Антонов давно славится крутым нравом, особенно по отношению к прессе. Поэтому новость о том, что у артиста конфликт с журналисткой, не шибко удивила. Однако певец не просто выругался, а средь бела дня на вокзале Саранска накинулся с кулаками на фотографа газеты “Саранск С” Юлию Честнову, которая пыталась его снять, и отобрал дорогостоящую рабочую аппаратуру. Редакция газеты отправилась в милицию с заявлением на певца, а местные СМИ устроили после концерта Антонова пикет в защиту Юлии, пишет «Московский Комсомолец». — Он только приехал в наш город. Был на вокзале, а я стояла и издалека его снимала, — вспоминает инцидент сама Юля. — Он поговорил с встречающими его людьми и направился к машине, на которой должен был в гостиницу ехать, но тут меня заметил. Юрий Михайлович подошел и начал выхватывать фотоаппарат. Но один-то он со мной не смог справиться — я сопротивлялась, не отдавала технику. Я же материально ответственное лицо, фотоаппарат — собственность редакции и стоит вместе с объективами тысяч сто рублей! Когда Антонов понял, что одному не удастся отнять аппаратуру, он позвал на помощь двух высоких мужчин — думаю, либо охрана, либо его директор или администратор. Антонов кричал: “Заберите у нее аппарат! Засветите ей пленку!” На вокзале было 4 милиционера, и никто даже не пошевелился, чтобы остановить это! Втроем они отобрали у меня технику. Я предложила сама все стереть, но они сказали: “Нет, мы сами все удалим”. И уехали с моим фотоаппаратом. Потом милиция изъяла у них мою технику. Мне ее вернули, слава богу, ничего не поломали, флэшка пустая была. Со мной такое впервые. Я не первый год работаю, но чтобы так себя звезды вели — никогда не видела. Заявление наше лежит в милиции, но будет ли дальше идти дело, я не знаю... Мы решили позвонить виновнику “торжества” и узнать: “Как же вы так, Юрий Михайлович?” — Что случилось? Ничего я ни у кого не воровал, — в ответ разразился гневом Антонов. — Я выходил из поезда, и она меня внаглую начала щелкать! Я попросил не делать этого, но она все равно щелкала. Щелкала и щелкала! Ну, мы взяли и отобрали фотоаппарат. — Вас обвиняют в грабеже… — Мы отдали фотоаппарат чуть позже (как поговаривают, не без участия местной милиции. — Ред.). Мы ж его с собой взяли с вокзала — не могли же мы прямо на перроне стоять и в аппаратуре разбираться: как там стирать снимки с флэшки? Потом в гостинице сели и все стерли. Фотоаппарат-то здоровый — сразу и не поймешь, что к чему. Судиться? Да что они могут мне предъявить?! Да это я должен им иск судебный предъявлять! Они не имеют права снимать меня без согласия — закон такой есть.