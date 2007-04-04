Лидером по номинациям Премии Муз-ТВ-2007 стал Дима Билан

1 июня в СК «Олимпийский» пройдет 5-я Ежегодная национальная телевизионная Премия в области популярной музыки «Муз-ТВ 2007». На сегодняшней пресс-конференции владелец канала Игорь Крутой, исполнительный продюсер Муз-ТВ Влад Савинов и представитель аудиторской компании «Аудит Хаус» объявили о тройках номинантов для народного голосования, отобранных экспертами. Игорь Крутой рассказал, что нынешняя премия Муз-ТВ совпадает с двойным юбилеем – 10-летие канала Муз-ТВ и 5-летие самой Премии. Расширено было количество голосующих экспертов – проголосовали представители всех телеканалов, всех радиостанций и большинство влиятельных СМИ (включая журналистов NEWSmusic.ru). Всего - 340 бюллетеней, обработанных аудиторской компанией «Аудит Хаус». - Да, наш маленький канал находится в конфронтации с большими государственными каналами, - улыбнулся Крутой. - И какие-то артисты, зависимые от этих каналов, могут не приехать на церемонию. Но это не значит, что мы не вручим им Премию, если они победят в народном голосовании! Журналисты спросили, собирается ли Игорь Крутой продавать канал Муз-ТВ. - Это организованная кампания против нас. Не буду говорить кем именно. Есть люди, заинтересованные в том, чтобы мы продали свой телеканал. Мы ничего не продаем. Будет ли 11-летие? Да, будет. Не сомневайтесь. NEWSmusic.ru задал вопрос о главной загадке предстоящей церемонии:. - В списке участников Церемонии нет одного известного артиста… Между тем, до нас дошли слухи о том, что вам удалось договориться с Земфирой об участии в Премии. Так ли это, и сколько стоила такая договоренность? - Мы же обещали вам сюрпризы Премии, - хитро улыбнулся Игорь Крутой. – Это один из сюрпризов. Я не подтверждаю и не опровергаю эту информацию. - Кто будет ведущим Церемонии? - Это часть сюрпризов, - невозмутимо ответил Влад Савинов, исполнительный продюсер канала Муз-ТВ. – В этом году люди будут достойные. Лидером по количеству номинаций стал певец Дима Билан. Он попал сразу в 4 номинации аж 5 раз: две песни в категории «Лучшая песня», а также как «Лучший исполнитель», «Лучшее видео» и «Лучший альбом». Кристина Агилера, группы «Tokio Hotel» и «Pussycat Dolls» на церемонии обязательно будут, как заверили организаторы церемонии. "Причем Агилера обошлась очень недешево", - печально заметил Игорь Крутой. Среди гостей и участников церемонии 1 июня в СК «Олимпийский» - Филипп Киркоров, Дима Билан, Город 312, Дискотека Авария, Жанна Фриске, Звери, Юля Савичева, БандЭрос, Сергей Лазарев, ВИА Гра, МакSим, Tokio, Тимати, Вика Дайнеко, А Студио, Валерия, Валерий Меладзе, Владимир Пресняков, Елка, Серега, Игра Слов, УмаТурман, Би-2, Чи-Ли, Бьянка, Каста, Пелагея, Леонид Агутин, Алекса. А также приглашенные гости – Илья Авербух, Александр Носик, Павел Буре, Евгений Плющенко, Ирина Слуцкая, Татьяна Навка, Светлана Хоркина, Алексей Чадов, Екатерина Гусева, Чулпан Хаматова, Тина Канделаки, Григорий Антипенко, Евгений Стычкин, Константин Крюков, Артемий Троицкий, Ульяна Цейтлин, Михаил Шац, Татьяна Лазарева, Дмитрий Дюжев, Андрей Панин, Ксения Собчак.