Линдсей Лохан: ни дня без вечеринок

Эта девушка, с присущим ей усердием, пытается наверстать упущенное за время пребывания в реабилитационном центре. Большинство экспертов согласилось бы, что завершение пребывания в реабилитационном центре не стоит сменять на каждодневное посещение вечеринок. В этом деле важна умеренность. Неужели она не может себе позволить такую роскошь - как остаться дома хотя бы на один вечер? Вряд ли из-за ее отсутствия прекратят устраивать увеселительные мероприятия. Интересно также узнать, когда она отдыхает или где черпает силы на столь изматывающее времяпрепровождение. К тому же интересно, до сих пор ли она может так беззаботно веселиться без участия наркотиков или алкоголя. На эти вопросы неплохо сможет ответить время.