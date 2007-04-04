Жанна Фриске раскрыла секрет своей сексапильности

Певица Жанна Фриске считается одной из самых сексапильных женщин российского шоу-бизнеса. Она одна из немногих, кто не стесняется надевать очень откровенные наряды. Жанна может себе это позволить, ведь у нее замечательная фигура. — Секрет того, как я выгляжу, кроется в самом образе жизни, - рассказывает Жанна Фриске "АиФ". - Я слежу за тем, что ем, придерживаясь принципа раздельного питания. Люблю рыбу с овощами, пью минеральную воду. Правда, без чего не могу, это без горького шоколада, но в умеренном количестве. Считаю, что для поддержания хорошего самочувствия и фигуры нужен полноценный сон. Как только у меня появляется возможность поспать, я делаю это, не жалея о том, что «лишний» раз где-то не потусовалась. Еще, конечно, необходимо заниматься спортом. Лично я веду активный образ жизни. Три раза в неделю посещаю фитнес-центр, где долго мучаю себя занятиями на тренажерах, которые я очень люблю. Также хожу на аэробику и регулярно плаваю в бассейне, потому что движение в воде — прекрасный тонус для мышц. А еще я искренне считаю, что нужно получать удовольствие от каждого дня. И тогда вы и внимания не обратите на лишний килограмм. Для хорошей формы важен позитивный настрой и здоровое чувство юмора, в том числе и по отношению к себе самой. Красота — это не только фигура Барби и силикон. Это прежде всего ты сама, твоя индивидуальность и неповторимость.