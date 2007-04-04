В Казани состоится показ мусульманской моды

В середине апреля в Казани, в фойе мечети Кул Шариф состоится показ мусульманской моды. Председатель Союза мусульманок Татарстана Наиля Зиганшина рассказала агентству "Татар-информ", что в качестве моделей выступят молодые мусульманки Казани, сообщает "Благовест-инфо". "Цель нашего показа - привлечь внимание дизайнеров к созданию современной мусульманской повседневной одежды. Сейчас мы вынуждены, в основном, носить одежду производства Турции и Арабских Эмиратов. Нам же нужны наряды, созданные с учетом нашей ментальности, с применением татарских национальных технологий, к примеру, орнаментов и вышивки. Чтобы по нам сразу было видно: мы - татарки. Чтобы это было и красиво, и стильно", - объяснила Зиганшина. В ходе показа планируется обсудить со специалистами возможность создания новых коллекций повседневной мусульманской одежды. Мусульманки хотят высказать свои пожелания приглашенным казанским дизайнерам, представителям ателье по пошиву национальной одежды, швейных мастерских.