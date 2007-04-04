Дом Агаты Кристи открыт для публики

В Великобритании для туристов открыли дом Агаты Кристи. Особняк Greenway House, где Агата Кристи (1890 - 1976) написала несколько известных детективных романов с убийствами, расположен в британском графстве Девоншир. Теперь все желающие могут заглянуть в мир писательницы. Реконструкция дома и формирование экспозиции музея еще не завершены, однако первым гостям уже удалось посмотреть на его достопримечательности, сообщила газета The Guardian. В особняке воссоздана обстановка 1950-х годов, когда писательница и ее второй муж сэр Макс Мэллоуэн (Sir Max Mallowan) проводили в Greenway House летние месяцы. Экспонатами музея оказались лопаты и ведра сэра Макса, известного археолога, а также страницы с рукописной правкой и первые издания книг Агаты Кристи. Стоимость особняка Greenway House оценивается в 2,5 миллиона фунтов стерлингов (4,9 миллиона долларов). В 2006 году дом перешел в собственность британского Национального фонда (National Trust), охраняющего памятники культуры.