Келли Осборн попадет в сказку

Актриса подписала контракт на съемки в новом фильме. Случилось это давно, еще в 2003 году. Но съемки фильма "Malice In Sunderland" ("Малиса в Стране разлук") — осовремененной экранизации классической книги Льюиса Кэрролла "Alice's Adventures In Wonderland" ("Приключения Алисы в Стране чудес") начались только сейчас. Режиссером этого фильма, который будет сниматься совместными усилиями британских и немецких кинематографистов, станет Саймон Феллоуз. Коллегой Келли Осборн (Kelly Osbourne) по съемочной площадке является Миша Бартон (Mischa Barton), которая сыграет главную роль. А вот в роли кого появится Келли - пока неизвестно.