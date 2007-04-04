2 апреля в Дели открылась Неделя современного российского кино. Кинофестиваль приурочен к 60-летней годовщине российско-индийских дипломатических отношений, которые были установлены 13 апреля 1947 г. В программу кинофестиваля включен показ 7 российских художественных фильмов: «Остров», «72 метра», «Питер FM», «Слушатель», «Всадник по имени Смерть», «Ты меня не покинешь», «Мать-волчица Весьегонска». Накануне в индийскую столицу прибыла делегация российских кинематографистов во главе с замруководителя Федерального Агентства по культуре и кинематографии Александром Голутвой. В составе делегации — кинорежиссёры Павел Лунгин и Алла Сурикова, киноактёры Елена Дробышева, Екатерина Федулова, Виктория Исакова, Никита Высоцкий.