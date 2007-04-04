Орбакайте устроилась медсестрой в военный госпиталь

Кристина Орбакайте посетила военный госпиталь, где своими руками промывала раны солдатам Российской армии. Именно этот эпизод из жизни императрицы Александры Федоровны вчера снимали в Петербурге для нового фильма Стаса Либина «Заговор». С ролью царской особы, по словам режиссера, популярная певица справилась блестяще. Кристина была приглашена на эту роль не случайно. Либин считает, что Орбакайте внешне очень похожа на императрицу и что ей практически ничего не придется создавать искусственно: у нее ни полноты, ни худобы, царственная осанка и уверенный взгляд. - У Александры Федоровны была европейская внешность, - говорит Стас, - поэтому была задача найти актрису в первую очередь с такими внешними данными. Кристина пришла на пробы, оделась, сыграла. И всем безумно понравилась! По сюжету она помогает раненым, делает перевязки, умело обращается с инструментами. Единственный момент, который ее смутил, – это собственный загар. Певица прервала съемку и обратилась к гримерам: - Девочки, у меня слишком загорелые руки по сравнению с лицом, да еще на фоне белого халата. Надо бы их сделать посветлее. Для Орбакайте данная роль очень важна. - Я постараюсь справиться с поставленной задачей, - поделилась певица с «Твоим ДНЕМ», - это дело чести.