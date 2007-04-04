Первый канал «кинул» Николая Носкова

Второго апреля на сцене филармонии Николай Носков исполнил песни из своего нового альбома «По пояс в небе». А под конец концерта зал вместе с артистом пел «Паранойю», «Я тебя люблю». За последние два месяца все приезжие гастролеры представляли публике максимум две новые песни, а Носков честно отработал полтора часа перед зрителями. В знак благодарности певцу дарили букеты и шампанское в блестящей фольге, пишет «Комсомольская правда – Самара». Весь концерт гастролер не просто пел, он танцевал, прыгал. - Чтобы стать таким заводным, нужно бросить есть мясо, курить и начать заниматься йогой, - раскрыл артист секрет своей бодрости. - Всех, кто моргает, я не ем. Перешел на овощи и рыбу. Утром делаю дыхательные упражнения. Но энергетика - это все-таки врожденное, нужно за это поклониться в пояс родителям. - Николай, а если бы вы сами могли решать, с кем петь в проекте «Две звезды», на ком бы остановили выбор? - Я не очень хорошо отношусь к дуэту профессионала и непрофессионала. Первый канал рассматривает проект как шоу, а я - как работу. Приняв приглашение на участие, я сам себе наступил на горло. У меня в прошлом году был юбилейный концерт в Кремле. Я записал его, сделал хороший звук. Но никто его не брался показывать. И тут позвонили с ОРТ, пригласили участвовать в проекте. А так как я алчный человек, попросил показать тот концерт. Мне пообещали, я согласился на «Две звезды». Но меня кинули. После трех программ понял, что ничего не покажут. Параллельно у меня начались проблемы с носом. Я перестал дышать, жил только на антибиотиках. Поэтому и ушел красиво! Альбом «По пояс в небе» сформировался в сознании певца, когда Николай путешествовал по Тибету. - Чтобы делать прекрасные вещи, нужно глазам дарить красоту, - уверен Носков. - Я говорю не о цацках, красивых нарядах и дорогих безделушках. Я - о природе. Нужно путешествовать. Тогда и творчество наполняется смыслом. - А это правда, что у певца Носкова даже трудовой книжки нет? - Да. Я на государство не надеюсь. Тем пацанам, которые с телеэкранов рассказывают, что все будет хорошо, я не верю. До пенсии нужно допахать, а многие даже не доживают до этого возраста. После концерта Носкова пригласили еще на одно выступление. - Во время гастролей важно отдохнуть. А тут сказали, что меня ждут на какой-то гламурной тусе. Что я там буду делать, не знаю. Наверное, гламурить. Лучше поеду в гостиницу и посплю.