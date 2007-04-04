ШОК! Замироточил портрет Алсу

Ярославский художник, поэт и музыкант Александр Ногтиков известен в городе тем, что уже на протяжении нескольких лет рисует портреты звезд и дарит их своим героям. В его активе портреты Пугачевой, «Тату», Алсу, Валерии. В дальнейших планах Александра нарисовать Мадонну и отправиться для вручения своего творения в Англию. - Мои портреты нравятся звездам. Особенно довольна была Алла Борисовна, хотя мне кажется, что лучше всех получилась Алсу. В жизни Александра постоянно происходят неординарные события. На этот раз случилось и вовсе непонятное: на портрете Алсу, висевшем на стене у него в комнате, внезапно в уголках глаз появились потеки неизвестного происхождения, пишет «Комсомольская правда – Ярославль». - Я не знаю, что это такое, но мой знакомый богослов рассказал мне, что подобное происходит с иконами, отмеченными особенной благодатью. Это мой второй портрет известной певицы, первый я подарил ей. На этот раз я рисовал его с особой любовью. Я его еще не закончил. Но, может быть, уже и не стоит. Пресс-секретарь Ярославской епархии Юлия Стихарева: - Это все, конечно, полный бред. Если вы говорите о святом мироточении, такого быть просто не может. Не надо раздувать вокруг этого шумиху. Случаи мироточения очень редки и всегда требуют тщательного анализа. Такими делами занимается комиссия по канонизации при Московском Патриархате. Архитектор-реставратор Егор Скляренко: - Без каких-нибудь внешних причин на бумаге ничего выступить не может. К этому случаю я отношусь очень скептически. Хотя в этом мире меня уже ничего не удивляет.