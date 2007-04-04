Сергей Лазарев рассказал о своей свадьбе

Популярный певец Сергей Лазарев не спешит обзаводиться семьей и детьми. Но несмотря на то, что певец сейчас целиком посвящает себя творчеству, он уже объявил время собственной свадьбы. "В мои 24 думать о женитьбе рановато. Вот встану на ноги, нагуляюсь как следует и уже тогда, лет в 30, думаю, женюсь. В общем, лет через шесть лет приглашаю на кастинг моей жены", – говорит Сергей. По словам певца, его мама с пониманием относится к планам относительно женитьбы. "Мама знает, как много времени и сил я трачу на работу, поэтому в мою личную жизнь она не лезет, – пояснил артист. – Во-первых, она не имеет на это права, а во-вторых, мама знает, что я мальчик умненький и сам всё за себя решаю". А пока у Сергея нет невесты, его одолевают звонками поклонницы. Номер телефона Лазарева, оказывается, даже можно купить в интернете, пишут "Аргументы и факты". "Судя по количеству звонков, мой новый номер пока мало кто знает, – говорит Лазарев. – Как только число звонков от фанаток начинает превышать двадцать в день – я иду менять номер".