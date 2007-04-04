Заворотнюк получила в подарок бриллианты

Нынешний возлюбленный актрисы Сергей Жигунов преподнес ей шикарный презент, а вот бывшего мужа Дмитрия Стрюкова на праздник не пригласили. День рождения Анастасия решила отпраздновать на даче. Поздравить именинницу в подмосковный загородный дом Жигунова приехали дети Насти и родители. Сергей преподнес своей возлюбленной бриллиантовое колье и сережки итальянской ювелирной марки стоимостью 10 тысяч долларов, пишет "Комсомольская правда". "Я долго выбирал, что же подарить Насте, – поделился актер и продюсер, – и остановился на драгоценностях. Это колье и серьги ей к лицу". "Подарок Сережи очень красивый, в этом колье я похожа на Снежную королеву, – говорит Анастасия. – Скажу точно, что "Новогодний огонек" я буду вести в этих украшениях. Но не могу сказать, что лучшие друзья девушек – это бриллианты. Для меня любой подарок очень дорог". А вот бывший муж актрисы Дмитрий Стрюков приглашения на праздник не получил. Он поздравил экс-супругу лишь по телефону и передал свой подарок через сына Майкла. Говорят, отношения между враждовавшими Заворотнюк и Стрюковым сейчас наладилась. По слухам, у Дмитрия в разгаре бурный роман с молодой красавицей, и он вполне счастлив.