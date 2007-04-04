Фанаты Аргубаш забросают Киркорова тухлыми яйцами

Несколько дней назад в одной из телепередач белорусская певица Анжелика Агурбаш сказала, что песня, которую сочинил Филипп Киркоров, удивительно напоминает творение бывшего солиста «Modern Talking» Томаса Андерса. В ответ на это, в общем-то, невинное замечание остро реагирующий на любое обвинение в плагиате Филипп Бедросович, будучи на гастролях в Минске, прилюдно оскорбил певицу. Причем в выражениях, по словам очевидцев, Филипп по обыкновению не стеснялся. - Я не обижаюсь на Филиппа, - лучезарно улыбаясь, сказала Анжелика "Экспресс газете". - Меня лишь удивляет, что он так разозлился на меня и, кроме прочего, назвал «предателем» и «бездарностью». Это не по-мужски! Так себя ведут лишь неудовлетворенные истеричные дамочки, когда они по-черному завидуют другим, более красивым и удачливым женщинам. Ну, в этом весь Филипп! Его можно лишь пожалеть. Кстати, я пыталась ему дозвониться, чтобы объясниться, но он, к сожалению, не берет трубку. Я хочу положить его кудрявую головку себе на грудь и погладить… - Этого я тебе позволить не могу! - не стал молчать муж Анжелики Николай. - Не собираюсь терпеть, когда оскорбляют мою любимую. Анжелочка очень благородная, а я человек прямой, как и большинство боксеров. Пусть только Филипп вернется в Москву - встречу и просто-напросто набью ему морду! - На днях у нас дома случилось прямо-таки мистическое событие! - подхватила Анжелика. - Еще со времен нашего совместного с Филиппом европейского тура на стене висел портрет, где мы с Николаем обнимаем Киркорова. Позавчера он свалился на пол и вдребезги разбился. По понятным причинам мы не стали вставлять новое стекло, а убрали его в кладовку… Фанаты Анжелики Агурбаш пообещали, что Киркоров больше никогда не ступит на белорусскую землю. Они собираются встретить его у трапа самолета и, забросав тухлыми яйцами, загнать обратно в салон.