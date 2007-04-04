Рома Зверь доказывает в суде, что не мочился на Канта

Савеловский районный суд города Москвы отменил свое заочное решение, ранее вынесенное в пользу лидера рок-группы "Звери" Романа Билыка, который оспорил заметку, опубликованную в "Экспресс-газете" под заголовком "Зверь" помочился на Канта". Как сообщили вчера, 3 апреля, ИА Regnum, юристы "Прайвэт Атторнейз Гроуп", ведущие дела "Экспресс-газеты" в судах, Билык обратился в суд с просьбой признать не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию сведения в статье, в которой описаны его похождения в Калининграде во время одной из гастролей в мае 2004 года. В материале шла речь о том, что во время экскурсии по острову имени Иммануила Канта в Калининграде Роман Билык помочился в кустах у могилы немецкого философа. При этом процесс мочеиспускания видели журналисты "КП" - Калининград, которые сопровождали певца по городу и впоследствии также написали об этом факте в своей газете. Тем не менее Роман Билык заявил спустя почти три года, что не справлял малую нужду у могилы философа и потребовал взыскать с "Экспресс-газеты" и автора статьи в общей сумме 600 тыс. рублей. Новое рассмотрение дела назначено на 11 мая.