Кайли Миноуг расстроил новый роман Оливье Мартинеса

Британское издание Metro сообщает, что певица очень огорчена тем фактом, что ее бывший бойфренд, через два месяца после их разрыва, переехал жить к своей подружке. Оливье Мартинес и Кайли Миноуг расстались в феврале, провстречавшись около четырех лет. Актер сейчас в процессе переезда к своей нынешней подружке, израильской модели Сараи Живати (Sarai Givati), которая проживает в Беверли-Хилс. Друг Кайли рассказал журналу Metro: "Оливье и Сараи начали жить вместе, они не расстаются ни на миг. Абсолютно понятно, почему Кайли расстроена. Для нее это выглядит так, будто для Оливье все, что было с Кайли - не имеет значения, мало того, она думает, что Мартинес подшучивает и сплетничает Сараи про его роман с Миноуг. Даже, если это не так, ей все равно обидно то, что у него с израильской моделью развивается все так стремительно быстро. И он не предлагал Кайли пожить вместе. Единственный раз, когда он переехал к Миноуг было тогда, когда она приходила в себя после лечения от рака. "