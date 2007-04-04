Бритни вернулась в студию

Случилось то, чего так долго ожидали поклонники певицы. Вчера вечером Бритни Спирс (Britney Spears) вновь перешагнула порог звукозаписывающей студии. Продюсер певицы Шон Гаретт (Sean Garett) подтвердил эту информацию, обнадежив почитателей таланта, что запись нового альбома проходит даже лучше, чем он того ожидал. Гаретт рассказал изданию People следующее: "В данный момент я работаю с Бритни над новым альбомом. Она пребывает в хорошей форме. Если вы спросите меня, на что это будет похоже по звучанию, то я отвечу вам, что этот альбом напоминает "Toxic", только в десять раз лучше. Процесс записи проходит очень весело и оптимистично. Бритни славно поработала еще перед тем как лечь в реабилитационный центра, поэтому сейчас мы только корректируем и добавляем. " Гаретт добавил: "Новая Бритни захлестнет мир, все получится еще лучше чем было когда-либо. Бритни - суперзвезда, она точно знает, как управлять собой и своими эмоциями, хотя иногда случаются напряженные моменты, но с кем их не бывает?! (смеется Шон) Но, не смотря на это, я считаю, что она выполнила грандиозную работу с собой, поставив себя выше обстоятельств."