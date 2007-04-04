Наоми Кэмпбелл «погрязнет» в нижнем белье

Британская супермодель приземлилась в аэропорту Лос-Анджелеса по сугубо деловым целям. Британская газета The Mail сообщает, что 36-летняя Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell) планирует приступить к работе незамедлительно. Показ, на котором выступит модель, состоится на днях, вместе с ней на подиум выйдет и Кейт Мосс (Kate Moss). Затем модель намерена провести переговоры с модельером Кристофером Кэйном (Christopher Kane) по вопросу создания ее собственной коллекции нижнего белья. Там же сообщается, что Наоми и Кристофер уже встречались неоднократно в его студии Dalston, где обсуждали проект, рассматривая детали предстоящей работы. Кстати говоря, судя по размерам багажа Наоми, в Лос-Анджелес она приехала надолго.