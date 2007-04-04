СРОЧНО! «ВИА Гра» распадается. Брежнева уходит

Не успел коллектив отойти от потери Ольги Корягиной, как еще одна участница "ВИА Гры" решила прекратить свою деятельность в рамках группы. На это раз "вострит лыжи" любимица публики, блондинка Вера Брежнева. Девушку уже давно не устраивали суровые условия работы, и в связи с последними ужесточениями контракта Вера приняла решение уйти из "ВИА Гры". Дело в том, что После того как из-за беременности ушла Ольга Корягина, продюсеры Константин Меладзе и Дмитрий Костюк раз и навсегда решили для себя, что первым делом в контракте с новой солисткой введут пункт о том, что ей запрещается беременеть и выходить замуж в течение трех (либо пяти) лет. Брежневу этот пункт не устроил категорически. Вот уже несколько месяцев певица скрывает, что ее отношения с одним из самых богатых людей Украины – бизнесменом Игорем Коломойским давно уже вышли из разряда просто дружеских. Поговаривают, что солистка "ВИА Гры" уже тайно вышла замуж за бизнесмена. Известно, что сейчас Брежнева проживает с Коломойским в шикарной квартире в центре Киева. Вместе они воспитывают 6-ти летнюю Соню, дочь Веры. Более того, Игорь выступает против концертной деятельности Веры. В планах певицы – рождение второго ребенка. И как рассказывает мама Брежневой, Вера "безумно хочет сыночка". Об этом сообщает сайт via-gra.org.ru. Впрочем, жизнь девушек и до нововведений в контракт была не сладкой. К примеру, им нельзя было покидать гостиничный номер после концерта. Об этом рассказали свидетели "заточения" "ВИА Гры" – участники группы " Uma2rmaн". "Однажды мы сидели с ребятами на балконе гостиницы, пиво пили, – рассказывает один из солистов Владимир Кристовский. – Слышим девичьи голоса за перегородкой. Заглянули, а там Вера с Альбиной в карты играют. Поздоровались с ними, стали к себе приглашать. А они заметно так погрустнели: "Не можем. Нас в номере закрывают: мы не имеем права выходить без сопровождения". Мы были реально в шоке. Такие красивые девчонки – и взаперти, как узницы, сидят... " Рассказывали девушки и о том, что не имеют права расслабиться после концерта с помощью спиртного – максимум, что им было позволено это грузинское вино, мол, оно и на голосовые связки влияет положительно, и "подвигам" не способствует. Но вернемся к ситуации, которая имеет место быть в коллективе в данный момент. Пока Брежнева принимает судьбоносное решение, кастинг на замещение вакантного места Корягиной продолжается. Продюсеры коллектива ежедневно просматривают от 20 до 50 девушек со всей Украины и России, преимущество Костюк и Меладзе отдают украинским барышням. Однако подходящей кандидатуры пока так и не нашли – может быть претенденток отпугивают драконовские нововведения в контракте? Впрочем, в СМИ регулярно появляются сообщения о том, что новая участница уже найдена – уход Ольги Корягиной породил всевозможные слухи об имени новой "ВИА Гры". На этой истории немало подзабытых артисток захотело сделать себе пиар. Так поступили и пиарщики фабрикантки Согдианы – нисколько не смущаясь, они объявили о том, что Дмитрий Костюк уже взял их подопечную в состав группы. Якобы даже сам Костюк сказал о кандидатуре Согдианы следующее: "Согдиана блещет не только красотой, но и голосом. А это большой плюс". Продюсеры "ВИА Гры" опровергли это информацию и уверили, что фабрикантка не имеет совершенно никакого отношения к украинской команде. А пока в коллективе бурлят страсти, "беглянка" Корягина готовится к свадьбе. Она рассказывает, что торжество уже назначено на конец апреля, однако до этого Ольге еще предстоит последний раз выступить в составе "ВИА Гры". Вряд ли прощание с коллегами будет для нее сложным процессом – ни Вера, ни Альбина не скрывали радости от ухода Корягиной. Более того, девушки категорически отказались принять приглашение на свадьбу Ольги, чем лишний раз доказали, что отношения в последнем составе "ВИА Гры" были очень сложными.