В Нью-Йорке прошла неделя шотландской моды

Мужчины в килтах, девушки в ярких клетчатых платьях, традиционная шотландская музыка: уже несколько дней подряд в Нью-Йорке проходит Неделя Шотландской моды. В самой Шотландии, кстати, вопрос об отдельной неделе моды пока только обсуждается: все-таки Лондон не собирается уступать свою позицию модной столицы Объединенного Королевства. Но отсутствие такого мероприятия уже давно компенсируется в Америке, где активно отмечается и 6 апреля - День Независимости Шотландии (Tartan Day). В рамках этой необычной Недели моды проводится традиционный парад шотландских кланов – зрелище, на которое выходит посмотреть весь Манхэттен. Но непосредственно шотландская моды раскрывается на fashion-шоу «Dressed to kilt», куда даже большинство гостей приходят в килтах. На этот раз звездой дефиле стала Иванка Трамп, дочь миллиардера Дональда Трампа, восседавшего в первом ряду. «Это – не просто культурное событие, это – красочный портрет сегодняшней Шотландии. Тем самым мы хотим сказать окружающим: приезжайте в Шотландию – учиться, работать и