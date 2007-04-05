Алан Бадоев довел Евгению Власову до слез

27 марта в кинотеатре «Украина» прошла презентация первого украинского независимого коммерческого фильма Алана Бадоева «orANGELove». Еще до выхода на экраны, фильм успел получить несколько очень важных фестивальных наград. Он был отмечен на Каннском фестивале 2006 года, а на российском фестивале «Киношок-2006» получил Гран-при за лучшую режиссуру. В этом году, буквально через неделю после премьеры, фильм получил еще несколько приглашений на кинофестивали. Фильм «orANGELove» включен в конкурсную программу кинофестиваля в Филадельфии (США), который пройдет с 5 по 18 апреля, и 20-го фестиваля Чешского кино «Finale», который состоится 28-29 апреля в городе Пльзень. Тем временем и в Украине премьера фильма наделала немало шума, сообщает ИА«Screen media». Допремьерный показ был отмечен присутствием всех грандов украинского шоу-бизнеса. Евгения Власова, Маша Ефросинина, Ани Лорак, Маша Фокина, группы «Авиатор», «Четыре короля», «Esthetic Education», композиторы, продюсеры, режиссеры пришли на премьеру посмотреть фильм и себя показать. Однако, с первых кадров фильма все забыли о продолжавшейся час до показа ярмарке тщеславия. Мнения звезд о фильме разделились. Было много споров, точки зрения были разными, до полярности. Но это свидетельствовало лишь о том, что первая полнометражная работа Алана Бадоева не оставляет людей равнодушными. Эмоций в зале хватало и на просмотре фильма. Во время трогательных эпизодов у многих щипало глаза, а Евгения Власова не скрывала слез. Очевидно, что-то напомнили певице хитросплетения отношений юноши и девушки, связанных неземной любовью и разъединенных безжалостной смертью. Режиссер считает, что присутствие «orANGELove» в программах зарубежных фестивалей – хороший знак для украинского кино. Он рад, что зарубежный зритель принимает фильм так же хорошо, как и украинский, что доказывает - язык любви понятен всем.