«Новая волна» захлестнула Украину

Всего 50 молодых артистов из двух тысяч претендентов получат шанс стать звездами. Официальный медиа-представитель конкурса «Новая волна-2007», информационное агентство «Screenmedia», приглашает журналистов на отборочный тур конкурса. У Вас будет возможность познакомиться с молодыми талантами Украины и узнать имена тех, кто будет защищать честь Украины в финальных стадиях конкурса, и представит нашу страну в Юрмале 25-30 июля, сообщает ИА«Screen media». Отборочный тур состоится 14 апреля в развлекательном центре «Арена Entertainment». Вдохновлять молодых артистов своим присутствием будет один из финалистов прошлых конкурсов. Ориентировочное время для общения жюри, артистов и организаторов конкурса с прессой – 13.00. 5 апреля завершился предварительный тур прослушивания Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». В этом году представителем конкурса в Украине стал Продюсерский центр Дмитрия Климашенко «DK Music». На протяжении почти двух месяцев телефон горячей линии разрывался от звонков, каждый день почтальон приносил десятки пакетов от молодых украинцев, мечтающих выступить на сцене, с которой начался звездный взлет многих популярных исполнителей. Дима Билан, Анастасия Стоцкая, Ирина Дубцова, Полина Гагарина, Тина Кароль, группы “Cosmos”, «Smash!!» и многие другие начали свою эстрадную карьеру с выступления в Юрмале. За время этапа прослушивания жюри обработало более двух тысяч заявок участников и до 12 апреля вынесет свой вердикт, определив полсотни счастливцев, которым предстоит выступить перед авторитетным жюри в развлекательном центре «Арена Entertainment» 14 апреля. В жюри будут присутствовать генеральный директор холдинга «Арс» Александр Румянцев, режиссер конкурса Александр Ревзин, музыкальный продюсер конкурса Евгений Орлов, представитель «Новой волны-2007» в Украине продюсер Дмитрия Климашенко и другие. Именно они решат судьбы пятерых участников, которые продолжат борьбу. Второй тур конкурса пройдет в Москве 23 мая. На сцене концертно-развлекательного центра «Метелица» определятся финалисты, по одному участнику от каждой страны, которые и выйдут на сцену в Юрмале и поборются за шанс победить и получить награду из призового фонда, который составляет 100 000 долларов. Генеральный информационный партнер отборочного тура в Украине – «Эра-мьюзик».