Орбакайте станет императрицей (ФОТО)

Кристина Орбакайте снялась в новом фильме "Заговор" о жизни императрицы Александры Федоровны. Как пишет "Твой день", дочь Аллы Пугачевой была приглашена на эту роль не случайно. Режиссер Стас Либин считает, что Орбакайте внешне очень похожа на императрицу и ей практически не понадобится грим. В фильме Кристина будет помогать раненным солдатам. Российская певица снимается в фильмах с детства. Ее кинодебютом стал фильм Ролана Быкова "Чучело". Последний фильм с ее участием "Любовь-морковь" вышел в прокат в марте этого года. Это романтическая комедия, где главные герои преуспевающий адвокат Андрей, которого сыграл Гоша Куценко, и искусствовед (героиня Орбакайте) меняются телами.