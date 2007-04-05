Майкл Джексон помог своей дочери отпраздновать день рождения

Дочери короля поп-музыки исполнилось 9 лет. Майкл Джексон (Michael Jackson), Пэрис (Paris) и ее братья Принц (Prince) и Майкл II (Michael II) в окружении телохранителей начали день в магазине игрушек FAO Schwarz, что расположен в сети магазинов торгового дворца Caesars. По случаю этого, во избежание какого-либо инцидента, магазин закрылся на час, так что семейство Джексонов могло спокойно прогуливаться по просторам детского магазина. После этого они направились в китайский ресторан Wing Lei, по дороге в который 48-летний Майкл заглянул в магазин Rolex, где ему приглянулись часы, По всей видимости, Джексон тоже не желал оставаться в этот день без подарка. По окончании праздничного шоппинга Джексоны вернулись домой, где состоялась праздничная вечеринка по случаю дня рождения Пэрис.