Виктория Бекхэм покоряет горные просторы

Стильная Пош даже на лыжном курорте умудряется привлечь к себе внимание. В эти дни семейство Бекхэмов наслаждается горным воздухом французских Альп. Виктория предпочитает все только самое стильное. Например, вчера Пош Бекхэм (Posh Beckham) наверняка помогли лыжные палки от Chanel. Сегодня на Виктории были одеты спортивные солнцезащитные очки из ее собственной коллекции DVB. То ли еще будет. Напомним, что покататься на лыжах и обогатиться альпийским воздухом отправились Виктория, ее отец Тони Адамс (Tony Adams), ее младший брат Кристиан Адамс (Christian Adams) и 8-летний сын Пош, Бруклин (Brooklyn). Для этого они выбрали престижный французский горнолыжный курорт Courchevel. Свидетели утверждают, что Бекхэмы пребывают в отличном расположении духа, постоянно смеются, охотно соглашаются фотографироваться со всеми желающими и даже раздают автографы.