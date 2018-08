Кейт Ричардс не смешивал прах с кокаином

Перепечатанный десятками СМИ отрывок из интервью гитариста Rolling Stones Кейта Ричардса, где музыкант рассказал о том, как нюхал кокаин, смешанный с пеплом кремированного отца, оказался шуткой. Объявила удивительное заявление Кейта Ричардса (Keith Richards) многолетний менеджер группы Джейн Роуз (Jane Rose). "Это было сказано в шутку. Поверить не могу, что все приняли это всерьез", - заявила она в письме, адресованном MTV News. Рассказ Ричардса о "понюшке" опубликовал лондонский журнал New Musical Express, источник, по мнению обозревателя MTV News, ненадежный по определению. Но такие серьезные издания, как Associated press, Forbes, The Drudge Report, Breitbart и E! Online перепечатали новость, не перепроверив ее. Отец Кейта Ричардса Берт умер в 2002 году в возрасте 84 лет. Буквально вчера появилось сообщение Кейта Ричардса, в котором он якобы поведал следующее: "Самое странное из того, что я когда-либо нюхал? Мой отец. Я затянулся своим отцом. Его тогда кремировали, и я долго сомневался, делать ли мне это. Тогда я смешал кокс и пепел. Моему отцу тогда уже было все равно. Я знаю, это звучит дико, и общество осудит меня за это - но я все еще жив."