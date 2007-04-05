Фриске приходит к Тимати потанцевать

Оказывается, откровенно попсовая представительница отечественной сцены Жанна Фриске является активной поклонницей качественной электронной музыки. Светским встречам в дорогих ресторанах экс-«блестящая» предпочитает сеты именитых западных ди-джеев. Любимым клубом Фриске в Москве является заведение, идеологом которого является ее друг, рэппер Тимати, пишет газета «Твой день». Выступление известного английского ди-джея в этом клубе Жанна не смогла обойти вниманием и вместе с традиционными представителями клубной тусовки отрывалась всю ночь на танцполе с подругой. Удивительно, но, в отличие от остальных гостей, для зажигательных танцев до утра ей не потребовалось больше двух бокалов шампанского.